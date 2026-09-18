El presidente emiratí y el primer ministro indio abordan las relaciones bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 18 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha mantenido una conversación telefónica con el primer ministro de India, Narendra Modi, para abordar las oportunidades de reforzar las relaciones bilaterales en el marco de la Asociación Estratégica Integral y del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre ambos países.

Mohamed bin Zayed felicitó asimismo a Modi por su cumpleaños y le deseó buena salud y nuevos éxitos en el avance de India y en el cumplimiento de las aspiraciones de su población.

El primer ministro indio agradeció los buenos deseos del presidente emiratí y reafirmó su compromiso de seguir trabajando conjuntamente para fortalecer las relaciones bilaterales en beneficio de ambos países y sus pueblos.

Los dos dirigentes también analizaron varios asuntos de interés común, en particular los esfuerzos para reforzar la seguridad y la estabilidad regionales.