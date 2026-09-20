Emiratos impulsa los esfuerzos de paz mediante mediación y acción humanitaria

ABU DABI, 20 de septiembre de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos continúa promoviendo la paz y la estabilidad mediante el diálogo, la diplomacia, la acción humanitaria y la cooperación internacional, con un enfoque que combina la prevención de conflictos, la generación de confianza y la protección de los civiles con los esfuerzos para resolver las crisis existentes.

Con motivo del Día Internacional de la Paz, que se celebra el 21 de septiembre, las actividades emiratíes durante 2026 han incluido mediación directa en conflictos internacionales, apoyo a las operaciones de paz de Naciones Unidas, implicación política y humanitaria en crisis regionales y alianzas para la prevención de conflictos y la consolidación de la paz.

En relación con la crisis de Ucrania, la mediación de Emiratos ha continuado durante 2026 junto con las labores humanitarias destinadas a mitigar las consecuencias del conflicto.

En agosto, Emiratos anunció el éxito de una nueva mediación que condujo al intercambio de 206 cautivos, con 103 liberados por cada parte. Con este acuerdo, el número total de cautivos liberados mediante 26 mediaciones emiratíes desde el inicio de la crisis ascendió a 7.997.

Emiratos también acogió dos rondas de conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania en Abu Dabi, en enero y febrero, dentro de los esfuerzos diplomáticos para avanzar hacia una solución política de la crisis.

En Sudán, Emiratos ha combinado la implicación diplomática con la asistencia humanitaria y ha pedido una tregua humanitaria inmediata e incondicional que conduzca a un alto el fuego permanente, al acceso humanitario sin trabas y a un proceso político que desemboque en un Gobierno civil independiente.

Durante la Conferencia de Donantes para Sudán organizada por Estados Unidos en febrero, Emiratos comprometió 500 millones de dólares para atender las necesidades humanitarias urgentes derivadas del conflicto. Este compromiso se suma a los más de 800 millones de dólares en ayuda humanitaria proporcionados por Emiratos desde el inicio de la crisis en 2023.

En Gaza, Emiratos ha mantenido los esfuerzos políticos y humanitarios centrados en proteger a los civiles, facilitar la entrega de ayuda y respaldar un proceso político que conduzca a una paz justa y duradera.

El presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, aceptó en enero la invitación para que Emiratos se incorporara a la Junta de Paz, dentro de los esfuerzos para apoyar la ejecución del Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza.

En la reunión inaugural de la Junta de Paz, celebrada en febrero, Emiratos anunció una aportación adicional de 1.200 millones de dólares para Gaza.

El país también se sumó en agosto a una declaración ministerial que pedía la aplicación plena e inmediata del Plan Integral y su hoja de ruta para atender la situación humanitaria, facilitar la reconstrucción y la recuperación y avanzar hacia una paz justa y duradera basada en el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a un Estado.

La dimensión humanitaria de la actuación emiratí en Gaza ha continuado a través de Operation Chivalrous Knight 3, que en agosto alcanzó 1.000 días de asistencia humanitaria ininterrumpida.

Hasta entonces, la ayuda emiratí distribuida mediante la operación superaba los 3.890 millones de dólares e incluía más de 126.000 toneladas de suministros de emergencia, médicos y alimentarios. Los hospitales e instalaciones sanitarias emiratíes que prestan apoyo a los palestinos habían atendido además a más de 230.000 pacientes.

El enfoque de Emiratos abarca también el refuerzo de la capacidad de las comunidades y las instituciones para prevenir conflictos.

En África, esto ha incluido alianzas de largo plazo para apoyar la consolidación de la paz y el diálogo local. La Cumbre de Paz de Nigeria, organizada por el Foro de Abu Dabi para la Paz en la Cámara de los Lores británica, en Londres, en asociación estratégica con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo de Reino Unido, reunió a figuras políticas, religiosas y comunitarias para debatir vías destinadas a reforzar la paz civil en Nigeria.

Emiratos y la Comisión de la Unión Africana celebraron asimismo una reunión de alto nivel en Adís Abeba el 6 de enero, en la que ambas partes destacaron la importancia central de la Agenda 2063, incluida la iniciativa emblemática «Silenciar las armas para 2030» y la Zona de Libre Comercio Continental Africana.

Las partes subrayaron el vínculo entre paz, seguridad, comercio y desarrollo sostenible, y acordaron reforzar su cooperación en apoyo de estas prioridades.

Más allá de la mediación y la respuesta humanitaria, Emiratos ha respaldado los esfuerzos para fortalecer las capacidades internacionales de mantenimiento de la paz.

El país acogió el Taller de Liderazgo de Operaciones de Paz de Naciones Unidas 2026, que reunió a altos mandos policiales y militares de misiones de paz de la ONU, junto con representantes de Naciones Unidas y del Ministerio del Interior de Emiratos.

El taller se centró en mejorar el desempeño y la preparación de los componentes policiales de las operaciones de paz, reforzar su respuesta ante los retos de seguridad y humanitarios, mejorar la coordinación entre Policía y Ejército y desarrollar capacidades de planificación, gestión del conocimiento y preparación para emergencias.

En conjunto, estas iniciativas reflejan el uso continuado por parte de Emiratos de la diplomacia, la mediación, la ayuda humanitaria y las alianzas institucionales en apoyo de la paz y la estabilidad internacionales.