Cuatro convoyes emiratíes con 781 toneladas de ayuda humanitaria entran en Gaza bajo Operation Chivalrous Knight 3

GAZA, 20 de septiembre de 2026 (WAM) – Cuatro convoyes de ayuda humanitaria de Emiratos Árabes Unidos han entrado esta semana en la Franja de Gaza. El envío, realizado bajo Operation Chivalrous Knight 3, estaba compuesto por 57 camiones y nueve cisternas de agua.

Los camiones transportaban 781 toneladas de ayuda humanitaria, incluidos alimentos y suministros de refugio. Las cisternas complementan la respuesta humanitaria y contribuyen a aliviar las necesidades de la población palestina.

Con las últimas entregas, el número total de camiones que han entrado en Gaza desde el inicio de Operation Chivalrous Knight 3 asciende a 14.290, con una carga conjunta de 136.439 toneladas de ayuda humanitaria.

El equipo de la operación continúa preparando convoyes de asistencia desde el Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Emiratos, situado en Al Arish.

El centro funciona mediante un sistema integrado de recepción, clasificación y preparación de la ayuda, así como de su envío a Gaza, para garantizar el flujo continuado de suministros humanitarios y su distribución entre las personas necesitadas.