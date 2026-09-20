Emiratos pide un enfoque inclusivo para combatir el extremismo y los discursos de odio

NUEVA YORK, 20 de septiembre de 2026 (WAM) – El ministro de Estado emiratí, Khalifa Shaheen Al Marar, ha pedido adoptar un enfoque inclusivo para combatir el extremismo y los discursos de odio, mediante la promoción de los valores de tolerancia y convivencia pacífica.

Al Marar señaló la importancia de capacitar a líderes religiosos y comunitarios, mujeres, jóvenes, organizaciones de la sociedad civil y empresas tecnológicas para que desempeñen un papel positivo en este esfuerzo.

El ministro pronunció la declaración de Emiratos durante la Conferencia Mundial sobre la Promoción del Diálogo Interreligioso e Intercultural y la Tolerancia para Combatir los Discursos de Odio, organizada por Marruecos en cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger y la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas.

El encuentro se celebró en Nueva York antes del segmento de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Al Marar destacó los esfuerzos emiratíes para impulsar la agenda de «Tolerancia, Paz y Seguridad» y subrayó que Emiratos acoge a más de 200 nacionalidades que viven y trabajan en un entorno que respeta la diversidad cultural y ofrece oportunidades para una vida digna, empleo y estabilidad.

También puso de relieve iniciativas nacionales e internacionales destinadas a promover la tolerancia y el diálogo interreligioso e intercultural, entre ellas el Documento sobre la Fraternidad Humana, la creación de la Casa de la Familia Abrahámica y el papel de Emiratos en la elaboración de la resolución 2686 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Tolerancia, Paz y Seguridad, aprobada por unanimidad en 2023.

«Mientras Naciones Unidas atraviesa un proceso de reforma y se prepara para elegir a un nuevo secretario general, la promoción de la tolerancia y la lucha contra los discursos de odio deben ocupar un lugar central en el trabajo de la organización y entre las prioridades de sus dirigentes», afirmó Al Marar.

Estos esfuerzos, añadió, deben ser pilares fundamentales de la prevención de crisis, de las responsabilidades de las misiones políticas especiales, de las operaciones de mantenimiento de la paz y de los representantes de Naciones Unidas.

Al Marar concluyó que Emiratos seguirá transformando estas iniciativas en medidas concretas, con la tolerancia como base de un futuro seguro, estable y próspero para todos.