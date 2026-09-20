Emiratos envía ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto de agosto

ABU DABI, 20 de septiembre de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos y Colombia han anunciado la llegada al país latinoamericano de ayuda humanitaria emiratí para atender a las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió el territorio colombiano el 10 de agosto de 2026.

El envío se enmarca en los 10 millones de dólares de ayuda humanitaria urgente anunciados por el presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en los días posteriores al desastre.

La asistencia incluye alimentos, artículos de higiene y productos de limpieza, seleccionados en función de las necesidades identificadas por las autoridades colombianas entre las comunidades afectadas. Los suministros fueron adquiridos por Emiratos en mercados de Paraguay.

El presidente de la Agencia de Ayuda de Emiratos, Tareq Al Ameri, afirmó que la llegada del envío constituye un avance sustancial en el cumplimiento del compromiso humanitario de 10 millones de dólares.

Al Ameri reiteró la solidaridad de Emiratos con el Gobierno y el pueblo de Colombia durante sus labores de recuperación y estabilización. También aseguró que el país mantendrá una estrecha coordinación con las autoridades colombianas para garantizar que la ayuda llegue a las comunidades que más la necesitan, a medida que las necesidades evolucionen desde la respuesta de emergencia hacia la rehabilitación y la reconstrucción.

El ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Omar Bula, sostuvo que la llegada de la asistencia supone «una demostración tangible de la sólida amistad y la estrecha cooperación que unen a Colombia y Emiratos Árabes Unidos».

«En nombre del Gobierno de Colombia, expresamos nuestro sincero agradecimiento por este gesto de solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto», añadió.

Ambos Gobiernos consideraron que el envío supone un paso en el cumplimiento del compromiso anunciado tras el terremoto y un ejemplo de cómo la financiación humanitaria puede articularse de forma eficaz con las capacidades productivas y logísticas regionales para que la ayuda llegue con mayor rapidez y eficiencia a las comunidades afectadas.