El petróleo sube y el Brent supera los 104 dólares por barril

SINGAPUR, 21 de septiembre de 2026 (WAM) – Los precios del petróleo subieron este lunes, y los futuros del Brent avanzaron 81 centavos, un 0,78%, hasta los 104,68 dólares por barril a las 22.02 GMT.

Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganaron 76 centavos, un 0,76%, hasta los 101,06 dólares por barril.

El petróleo se ha mantenido por encima de los 100 dólares por barril ante la preocupación por el suministro global. Las recientes interrupciones en infraestructuras energéticas clave y rutas marítimas de Oriente Próximo han incrementado la incertidumbre en los mercados.