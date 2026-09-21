Los líderes de Emiratos felicitan a la gobernadora general de Belice por el Día de la Independencia

ABU DABI, 21 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación a la gobernadora general de Belice, Froyla Tzalam, con motivo del Día de la Independencia del país.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares a la gobernadora general y al primer ministro beliceño, John Briceño.