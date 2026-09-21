Los líderes de Emiratos felicitan al presidente de Armenia por el Día de la Independencia

ABU DABI, 21 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación al presidente de Armenia, Vahagn Khachaturyan, con motivo del Día de la Independencia del país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares al presidente armenio y al primer ministro, Nikol Pashinyan.