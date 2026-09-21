Abdullah bin Zayed encabeza la delegación emiratí en el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU

NUEVA YORK, 21 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, encabezará la delegación de Emiratos Árabes Unidos en el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebrará en Nueva York del 22 al 28 de septiembre.

Durante la semana de alto nivel, la delegación emiratí mantendrá contactos con Estados miembros, responsables de Naciones Unidas y socios internacionales para impulsar soluciones a los desafíos mundiales, reforzar la paz y la seguridad internacionales y fortalecer un sistema multilateral mejor preparado para responder con eficacia.

Tras casi siete meses de conflicto regional, la participación de Emiratos en la 81.ª Asamblea General refleja su compromiso con una diplomacia eficaz, la defensa de sus principios y el mantenimiento de canales de comunicación abiertos.

Ante el aumento de las tensiones geopolíticas y los retos regionales, Emiratos continúa consolidando su posición como socio de confianza en apoyo de la seguridad y la estabilidad. El país ha mantenido su compromiso con el diálogo y la desescalada, así como su autonomía estratégica: la capacidad de mantener el crecimiento económico, proteger a su comunidad y guiar sus decisiones conforme al interés nacional.

En un momento en que la comunidad internacional busca recuperar la confianza en las instituciones multilaterales, Emiratos llega a Nueva York con una trayectoria que, según el comunicado, se basa en promover la paz mediante una diplomacia sostenida, el liderazgo humanitario y la convicción de que el diálogo es la única vía hacia una estabilidad duradera.

Las prioridades emiratíes para este periodo de sesiones se articulan en torno a tres objetivos: avanzar en la resolución de conflictos, consolidar la estabilidad global y fomentar los valores de tolerancia y convivencia pacífica; apoyar reformas de Naciones Unidas para aumentar su eficiencia y eficacia, incluido el uso responsable de la inteligencia artificial; e impulsar la acción climática y soluciones sostenibles para el agua.

Abdullah bin Zayed reafirmó el apoyo de Emiratos a la Iniciativa ONU80 y a los esfuerzos compartidos para construir unas Naciones Unidas más eficaces, eficientes y receptivas, capaces de cumplir sus mandatos esenciales.

«En un momento en que nuestra región y el mundo afrontan desafíos sin precedentes para la paz, la seguridad y la estabilidad, Emiratos considera que el diálogo, el respeto del derecho internacional y una cooperación multilateral eficaz son más importantes que nunca», afirmó.

«La 81.ª Asamblea General ofrece una oportunidad para restaurar la confianza en el papel del derecho internacional dentro del sistema de Naciones Unidas, defender los principios de la Carta de la ONU e impulsar soluciones prácticas que promuevan la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible», añadió.

Durante la semana de alto nivel, la delegación emiratí participará en una serie de reuniones de alto nivel y encuentros bilaterales para avanzar en sus prioridades sobre paz y seguridad internacionales, reforma de Naciones Unidas, gobernanza de la inteligencia artificial, acción climática, desarrollo sostenible y los preparativos para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026.

La conferencia, copatrocinada por Emiratos y Senegal, se celebrará del 8 al 10 de diciembre en Abu Dabi.

El representante permanente de Emiratos ante Naciones Unidas, Mohamed Abushahab, señaló que la 81.ª Asamblea General llega en un momento decisivo para el multilateralismo y que los acontecimientos recientes han subrayado la urgencia de los esfuerzos diplomáticos, el diálogo y la acción colectiva.

«Emiratos participará en este periodo de sesiones para promover una visión basada en soluciones prácticas que refuercen el diálogo, la paz y la estabilidad», sostuvo.

Abushahab añadió que, ante los crecientes desafíos y divisiones dentro del sistema multilateral, es necesario que Naciones Unidas responda con mayor eficacia. Emiratos, aseguró, seguirá trabajando con sus socios para convertir el diálogo en medidas concretas, apoyando la resolución de conflictos, el fortalecimiento del sistema de la ONU, el uso responsable de la inteligencia artificial y la acción climática y la seguridad hídrica.

La delegación emiratí incluye al asesor diplomático del presidente, Anwar Gargash; al ministro de Asuntos del Consejo Nacional Federal, Abdulrahman bin Mohamed Al Owais; la ministra de Estado para la Cooperación Internacional, Reem Al Hashimy; el ministro de Industria y Tecnología Avanzada y enviado especial de Emiratos para el Cambio Climático, Sultan Al Jaber; el ministro de Comercio Exterior, Thani Al Zeyoudi; el ministro de Salud y Prevención, Ahmed Ali Al Sayegh; la ministra de Cambio Climático y Medio Ambiente, Amna Al Dahak; el ministro de Estado para Inteligencia Artificial, Omar Al Olama; los ministros de Estado Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, Khalifa Shaheen Al Marar, Lana Nusseibeh y Saeed Al Hajeri.