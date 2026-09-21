Operation Chivalrous Knight 3 entrega nueve cisternas de agua a Gaza con el apoyo de Dar Al Ber y Fujairah Charity

GAZA, 21 de septiembre de 2026 (WAM) – Operation Chivalrous Knight 3 ha entregado nueve cisternas de agua potable al Servicio de Agua de los Municipios Costeros de la Franja de Gaza, con el objetivo de facilitar el acceso al agua a residentes y desplazados, ampliar su distribución a distintas zonas y apoyar a los municipios ante el aumento de las necesidades.

La Sociedad Dar Al Ber y la Asociación Benéfica de Fujairah contribuyeron a la entrega de las cisternas, dentro de los esfuerzos humanitarios para apoyar a la población de Gaza y a las autoridades locales y reforzar su capacidad para prestar servicios de abastecimiento de agua.

La operación entregó los vehículos al Servicio de Agua de Gaza durante una rueda de prensa a la que asistieron representantes de organizaciones locales e internacionales, líderes comunitarios, alcaldes y medios de comunicación. El acto puso de relieve los esfuerzos para respaldar el sector del agua y los servicios esenciales en la Franja.

El director del Departamento de Proyectos del Comité de Apoyo de Operation Chivalrous Knight 3, Mahmoud Hassanein, afirmó que Emiratos Árabes Unidos continúa apoyando a diversos sectores de Gaza y a la población ante la crisis de agua que afronta el enclave.

Señaló que la entrega de las cisternas forma parte de los esfuerzos de la operación para respaldar los programas de abastecimiento de emergencia, proporcionar agua potable y reforzar la capacidad de las autoridades locales para atender las necesidades de los residentes.

El subdirector general del Servicio de Agua de los Municipios Costeros, Omar Shatat, afirmó que Operation Chivalrous Knight 3 y Emiratos continúan apoyando a las autoridades locales y los municipios. Destacó sus contribuciones a los servicios de agua y saneamiento y a la reducción de las cargas que afrontan los municipios mediante varios proyectos ejecutados en años anteriores.

Estas iniciativas han contribuido a aliviar la escasez de agua y a reforzar la capacidad para distribuirla entre la población de distintas zonas, incluida una conducción de agua que presta servicio a 700.000 desplazados.

Desde octubre de 2023, Operation Chivalrous Knight 3 ha continuado proporcionando cisternas para apoyar al sector del agua en Gaza. Con las últimas entregas, el número total de vehículos facilitados asciende a 50.

Emiratos mantiene asimismo su apoyo a las autoridades locales y los municipios de la Franja mediante la entrega de los equipos y suministros necesarios para los servicios de agua y saneamiento, con el fin de ampliar su capacidad de atender a residentes y desplazados y cubrir sus necesidades básicas.