Emiratos destaca el papel de las cadenas de suministro, el comercio y los flujos energéticos para promover la paz y la seguridad

NUEVA YORK, 21 de septiembre de 2026 (WAM) – El ministro de Estado Khalifa bin Shaheen Al Marar ha subrayado la necesidad de proteger las cadenas de suministro, el comercio y los flujos energéticos para promover la paz y la seguridad internacionales, durante una reunión conforme a la fórmula Arria celebrada el 17 de septiembre.

El encuentro, titulado «Mares seguros, seguridad compartida: protección de la libertad de navegación en un entorno de seguridad cambiante», estuvo presidido por el ministro de Asuntos Exteriores de Baréin, Abdullatif Rashid Al Zayani, antes del debate general del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

«Los acontecimientos recientes han demostrado que cualquier amenaza a estos flujos afecta a la seguridad alimentaria y a la disponibilidad de fertilizantes esenciales para la agricultura, además de tener graves repercusiones para la economía mundial», afirmó Al Marar.

El ministro destacó el impacto específico sobre el Sur Global y señaló que el Programa Mundial de Alimentos estima que las interrupciones continuadas podrían llevar a hasta 45 millones de personas a una situación de inseguridad alimentaria aguda.

Al Marar fundamentó su llamamiento en el derecho internacional, el derecho del mar y la soberanía de los Estados. Aseguró que no proteger las cadenas de suministro comercial y energético «socavaría las normas y principios que sustentan el derecho internacional y las reglas establecidas que rigen las relaciones entre los Estados».

Al cierre de su intervención, el ministro reiteró el apoyo de Emiratos a los esfuerzos dirigidos a rebajar las tensiones, desescalar los conflictos y fomentar la estabilidad en beneficio de todos los pueblos de la región.