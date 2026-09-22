El equipo emiratí de vela lidera la clasificación general del Campeonato Árabe Optimist 2026 en Yeda

YEDA, 22 de septiembre de 2026 (WAM) – El equipo emiratí de vela moderna encabezó la clasificación general del Campeonato Árabe Optimist 2026, celebrado en el Centro de Vela de Yeda, en la costa sur de Abhur, en Arabia Saudí. El campeonato concluyó el lunes con la participación de 51 regatistas de 13 países árabes.

La selección nacional obtuvo tres medallas de oro y dos de plata.

El jeque Ahmed bin Hamdan bin Mohammed Al Nahyan, presidente de la Federación de Vela y Remo de Emiratos Árabes Unidos, felicitó a los deportistas de la selección y a sus equipos técnico y administrativo. También destacó el apoyo del Ministerio de Deporte y del Comité Emiratí para el Desarrollo del Talento Deportivo a los atletas y a la mejora de sus capacidades.