El oro y otros metales preciosos suben

CAPITALES DEL MUNDO, 22 de septiembre de 2026 (WAM) – El precio del oro registraba ligeras subidas este martes, impulsado por el descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, aunque las expectativas de tipos de interés más altos limitaban las ganancias.

El oro al contado subía un 0,3%, hasta los 4.357,31 dólares por onza, mientras que los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre avanzaban un 0,3%, hasta los 4.395 dólares.

Entre los demás metales preciosos, la plata al contado ganaba un 0,7%, hasta los 66,48 dólares por onza; el platino subía un 0,8%, hasta los 1.811,28 dólares; y el paladio avanzaba un 0,7%, hasta los 1.309,78 dólares.