Abdullah bin Zayed se reúne con ministros de Exteriores y altos cargos al margen de la Asamblea General de la ONU

NUEVA YORK, 22 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, ha mantenido reuniones por separado en Nueva York con varios ministros de Exteriores participantes en el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El jeque Abdullah se reunió con Cho Hyun, ministro de Asuntos Exteriores de la hermana República de Corea; Juraj Blanár, ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de Eslovaquia; Constantinos Kombos, ministro de Asuntos Exteriores de Chipre; Gustav Aitaro, ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Palaos; Manuel Tovar Rivera, ministro de Asuntos Exteriores y Culto de Costa Rica; Glauk Konjufca, primer viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Diáspora de Kosovo; Anita Anand, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá; Carlos Espá, ministro de Asuntos Exteriores de Perú; Francisco Pérez Mackenna, ministro de Asuntos Exteriores de Chile; Héctor Francisco Huanca Gutiérrez, ministro de Asuntos Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia; y Paulo Rangel, ministro de Estado y de Asuntos Exteriores de Portugal.

Durante los encuentros se abordaron vías para impulsar la cooperación bilateral y las asociaciones en economía, comercio, inversión, cultura, educación, salud, tecnología avanzada, inteligencia artificial, seguridad alimentaria, energías renovables y acción climática.

Las reuniones también trataron diversos asuntos incluidos en la agenda de la Asamblea General, en particular los relacionados con el refuerzo de la acción multilateral, el apoyo a los esfuerzos para alcanzar la paz y la seguridad internacionales y la consolidación de la cooperación internacional ante los retos globales.

Abdullah bin Zayed subrayó el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de desarrollar asociaciones positivas y productivas con los países amigos, basadas en la confianza, el respeto mutuo y los intereses compartidos, y orientadas a apoyar el desarrollo sostenible, la prosperidad económica, la seguridad, la estabilidad y la paz.

Los encuentros abordaron asimismo los preparativos para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026, que Emiratos y Senegal copatrocinarán del 8 al 10 de diciembre.

El ministro emiratí y sus homólogos intercambiaron también puntos de vista sobre la evolución regional e internacional y otros asuntos de interés común.

Abdullah bin Zayed se reunió, además, con la senadora estadounidense Jeanne Shaheen. Las conversaciones se centraron en asuntos de interés común relacionados con la relación estratégica entre Emiratos y Estados Unidos, así como en los acontecimientos regionales e internacionales y la situación de la región.

A las reuniones asistieron la ministra de Estado para la Cooperación Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy; el ministro de Industria y Tecnología Avanzada y enviado especial de Emiratos para el Cambio Climático, Sultan bin Ahmed Al Jaber; los ministros de Estado Lana Nusseibeh y Saeed Al Hajeri; el embajador emiratí en Estados Unidos, Yousef Al Otaiba; el viceministro de Asuntos Exteriores para Ciencia y Tecnología Avanzadas, Omran Sharaf; el presidente del Consejo de Ciberseguridad de Emiratos, Mohamed Al Kuwaiti, y el representante permanente de Emiratos ante Naciones Unidas, Mohamed Abushahab.