Los líderes de Emiratos Árabes Unidos felicitan al presidente de Malí por el Día de la Independencia

ABU DABI, 22 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al general de Ejército Assimi Goïta, presidente de Transición y jefe de Estado de Malí, con motivo del Día de la Independencia del país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares al general de Ejército Assimi Goïta y al general de división Abdoulaye Maïga, primer ministro de Malí.