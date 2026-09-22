Emiratos Árabes Unidos se suma a Arabia Saudí en la celebración de su 96.º Día Nacional

ABU DABI, 22 de septiembre de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos se sumará mañana a Arabia Saudí en la conmemoración de su 96.º Día Nacional, que se celebra el 23 de septiembre, reflejo de las relaciones históricas entre ambos países.

Los vínculos entre Emiratos y Arabia Saudí constituyen uno de los pilares de la unidad del Golfo, refuerzan la acción árabe conjunta y contribuyen a la estabilidad y la prosperidad de la región.

Las estrechas relaciones entre los dos países han impulsado la cooperación económica y comercial. El comercio exterior no petrolero de Emiratos con Arabia Saudí alcanzó los 107.100 millones de dírhams, 29.200 millones de dólares, en el primer semestre de 2026, un 17,6% más que en el mismo periodo del año anterior. En 2025, el comercio bilateral no petrolero ascendió a unos 206.100 millones de dírhams, 56.100 millones de dólares.

Arabia Saudí registró en 2026 una serie de avances en los ámbitos del desarrollo, la economía y la cultura, en un contexto de aceleración de las reformas previstas en la Visión Saudí 2030, que han reforzado la posición regional e internacional del Reino.

Los últimos informes indican que las actividades no petroleras ya representan más del 50% del producto interior bruto saudí, lo que pone de relieve la ampliación de la base económica del país y los avances en su estrategia de diversificación.

El Reino continúa afianzando su posición como destino turístico y sede de congresos y eventos internacionales. El número de visitantes alcanzó los 123 millones en 2025.

El sector sanitario saudí ha experimentado un notable desarrollo desde el lanzamiento de la Visión Saudí 2030, tanto en la cobertura como en la calidad de los servicios de salud. El sector educativo también ha seguido avanzando en los ámbitos nacional e internacional, lo que ha contribuido a mejorar la posición del país en las clasificaciones mundiales correspondientes.