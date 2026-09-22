Saud bin Saqr recibe al cónsul general de India en Dubái y los Emiratos del Norte

RAS AL KHAIMAH, 22 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras Al Khaimah, recibió este lunes en su palacio de la Ciudad Saqr bin Mohammed al doctor Emmadi Vishnu Vardhan Reddy, cónsul general de India en Dubái y los Emiratos del Norte.

El doctor Reddy realizó una visita de cortesía al gobernante de Ras Al Khaimah con motivo de su reciente nombramiento.

El jeque Saud dio la bienvenida al cónsul general y le deseó éxito en el desempeño de sus funciones, de modo que contribuyan a reforzar la cooperación entre Emiratos Árabes Unidos e India en diversos ámbitos.