El gobernante de Sharjah aprueba el proyecto del lago Al Freish en Kalba

SHARJAH, 22 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque doctor Sultan bin Mohammed Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Sharjah, aprobó el proyecto del lago Al Freish en la ciudad de Kalba. El espacio abarcará unos 51.200 metros cuadrados, tendrá una capacidad de almacenamiento de hasta 28 millones de galones de agua y contará con 200 plazas de aparcamiento para los visitantes.

«Estamos trabajando para completar el proyecto del lago Al Freish, situado detrás de la plaza Al Marsh, con una longitud aproximada de 750 metros. Será un parque agradable para los niños, similar al proyecto de la presa de Al Rafisah», señaló.

El gobernante de Sharjah añadió que ya se están plantando árboles en la montaña de la zona y que hay cascadas entre ellos que desembocan en el mar. «La gente podrá aparcar, pasear y disfrutar de este espacio», afirmó.