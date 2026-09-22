El presidente emiratí, los gobernantes de los emiratos y varios jeques trasladan sus condolencias a Mohammed bin Rashid por el fallecimiento de Ahmed bin Rashid

DUBÁI, 22 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y los miembros del Consejo Supremo y gobernantes de los emiratos presentaron este lunes sus condolencias al jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, por el fallecimiento del jeque Ahmed bin Rashid Al Maktoum.

Entre quienes trasladaron sus condolencias se encontraban el jeque doctor Sultan bin Mohammed Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Sharjah; el jeque Hamad bin Mohammed Al Sharqi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Fuyaira; el jeque Saud bin Rashid Al Mualla, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Umm al Qaywayn; el jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras Al Khaimah, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial.

También presentaron sus condolencias en Zabeel, Dubái, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el jeque Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi, príncipe heredero y vicegobernante de Sharjah; el jeque Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe heredero de Ajman; el jeque Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, príncipe heredero de Fuyaira; el jeque Rashid bin Saud bin Rashid Al Mualla, príncipe heredero de Umm al Qaywayn, y el jeque Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, príncipe heredero de Ras Al Khaimah.

A ellos se sumaron el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi y asesor de Seguridad Nacional; el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra; el jeque Hazza bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Ain; el jeque Suroor bin Mohammed Al Nahyan; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Khalid bin Zayed Al Nahyan, presidente del consejo de administración de la Autoridad Zayed para las Personas con Determinación; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Desarrollo y Asuntos de los Héroes Caídos; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos, además de varios jeques, altos cargos y ciudadanos.

Los asistentes recordaron la trayectoria de servicio y las contribuciones del fallecido jeque Ahmed bin Rashid al país y a la sociedad desde los primeros años de la fundación de Emiratos y de la creación de sus instituciones.

Recibieron las condolencias el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, vice primer ministro y ministro de Defensa; el jeque Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer vicegobernante de Dubái, vice primer ministro y ministro de Finanzas; el jeque Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo vicegobernante de Dubái; el jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái y de Dubai Airports, además de presidente y consejero delegado; el jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del Comité Olímpico Nacional de Emiratos Árabes Unidos; y el jeque Majid bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, junto con varios jeques.