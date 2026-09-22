El subsecretario de Exteriores recibe una copia de las cartas credenciales del embajador de Sudáfrica

ABU DABI, 22 de septiembre de 2026 (WAM) – Omar Obaid Alhesan Alshamsi, subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, recibió una copia de las cartas credenciales de Bulelani Gratitude Magwanishe, embajador de la República de Sudáfrica en Emiratos Árabes Unidos.

Alshamsi deseó al nuevo embajador éxito en el desempeño de sus funciones y reafirmó el compromiso de Emiratos de ampliar la cooperación con Sudáfrica para impulsar los intereses compartidos de ambos países y de sus pueblos amigos.

Por su parte, Bulelani Gratitude Magwanishe destacó la posición regional e internacional de Emiratos Árabes Unidos bajo el liderazgo del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y expresó su deseo de reforzar y desarrollar las relaciones bilaterales en diversos ámbitos.