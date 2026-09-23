Abdullah bin Zayed participa en una reunión de Trump con líderes árabes e islámicos al margen de la Asamblea General de la ONU

NUEVA YORK, 24 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, participó en una reunión convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, con varios líderes y ministros de Exteriores de países árabes e islámicos, al margen del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

En el encuentro participaron el rey Abdalá II de Jordania; el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Qatar; Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía; Ahmed Al Sharaa, presidente de Siria; el jeque Sabah Khaled Al Hamad Al Sabah, príncipe heredero de Kuwait; Ali Al Zaidi, primer ministro de Irak; Nawaf Salam, primer ministro de Líbano; Mostafa Madbouly, primer ministro de Egipto; el príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí; Ayman Safadi, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania; Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ministro de Asuntos Exteriores de Baréin, y Talal bin Sulaiman bin Habib Al Rahbi, embajador de Omán en Estados Unidos.

La reunión abordó la situación en Oriente Próximo y otros acontecimientos regionales, así como las vías para consolidar la seguridad y la estabilidad y atender las aspiraciones de desarrollo y prosperidad económica de los pueblos de la región.

Los participantes también analizaron mecanismos para reforzar la acción multilateral internacional en apoyo de los esfuerzos por la paz, el desarrollo y la estabilidad, así como para afrontar los desafíos regionales e internacionales.

El jeque Abdullah bin Zayed destacó los esfuerzos de Trump para promover la seguridad, la estabilidad, la paz y el desarrollo en Oriente Próximo. Asimismo, reiteró el respaldo de Emiratos a las iniciativas regionales e internacionales destinadas a reducir la tensión y establecer una paz duradera que refuerce la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de los pueblos de la región.

El ministro subrayó además la solidez de las relaciones estratégicas entre Emiratos y Estados Unidos, basadas, señaló, en la confianza, el respeto mutuo y los intereses compartidos, así como en una fructífera cooperación en numerosos sectores estratégicos.

También asistieron Lana Zaki Nusseibeh y Saeed bin Mubarak Al Hajeri, ministros de Estado, y Yousef Al Otaiba, embajador de Emiratos Árabes Unidos en Estados Unidos.