El oro se mantiene por encima de los 4.300 dólares

CAPITALES DEL MUNDO, 23 de septiembre de 2026 (WAM) – El precio del oro se mantuvo estable este miércoles, con la cotización al contado en 4.356,92 dólares por onza a las 00.40 GMT.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subieron un 0,4%, hasta los 4.394,90 dólares por onza.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado avanzó un 0,4%, hasta los 67,37 dólares por onza; el platino ganó un 0,3%, hasta los 1.837,80 dólares; y el paladio subió un 0,3%, hasta los 1.311,40 dólares.