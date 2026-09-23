Abdullah bin Zayed se reúne con ministros de Exteriores y altos cargos en Nueva York

NUEVA YORK, 23 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo reuniones por separado en Nueva York con varios ministros de Exteriores que participan en el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El jeque Abdullah se reunió con Jean-Noël Barrot, ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia; Velislava Petrova-Chamova, ministra de Asuntos Exteriores de Bulgaria; Chris Fearne, ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de Malta; Baiba Braže, ministra de Asuntos Exteriores de Letonia; Kęstutis Budrys, ministro de Asuntos Exteriores de Lituania; Le Hoai Trung, ministro de Asuntos Exteriores de Vietnam; Riccardo Paternò Di Montecupo, gran canciller de la Soberana Orden Militar de Malta; y Kalani Kaneko, ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de las Islas Marshall.

Las reuniones analizaron vías para reforzar la cooperación y las alianzas bilaterales en ámbitos como la economía, el comercio, la inversión, la seguridad alimentaria, la tecnología avanzada, la cultura, la educación y la sanidad, además de la inteligencia artificial, las energías renovables y el clima.

Las conversaciones abordaron también varios asuntos incluidos en la agenda de la Asamblea General, entre ellos el refuerzo de la acción multilateral y de la cooperación dentro de las organizaciones internacionales para apoyar los esfuerzos en favor de la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible.

El jeque Abdullah reafirmó el compromiso de Emiratos de construir alianzas eficaces con países amigos de todo el mundo y de ampliar la cooperación y la coordinación para impulsar la acción conjunta y respaldar los esfuerzos internacionales por la paz, la estabilidad y el desarrollo.

El ministro y sus homólogos intercambiaron asimismo puntos de vista sobre los acontecimientos regionales e internacionales y otras cuestiones de interés común.

Los encuentros trataron además los preparativos de Emiratos para acoger, junto con Senegal, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026, que se celebrará del 8 al 10 de diciembre, y las formas de reforzar los esfuerzos internacionales en favor de la seguridad hídrica y de soluciones sostenibles a los desafíos relacionados con el agua.

El jeque Abdullah presidió también una reunión trilateral con Jean-Noël Barrot y Subrahmanyam Jaishankar, ministro de Asuntos Exteriores de India, en el marco de la iniciativa de cooperación trilateral entre Emiratos, Francia e India.

La reunión abordó asuntos de interés común relacionados con el impulso de la cooperación en sectores que responden a las prioridades de desarrollo de los tres países. Los ministros también intercambiaron puntos de vista sobre los acontecimientos regionales e internacionales y sobre asuntos de la agenda de la Asamblea General.

A los encuentros asistieron Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior; Lana Nusseibeh, ministra de Estado; y Saeed Al Hajeri, ministro de Estado.