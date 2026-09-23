Los líderes de Emiratos Árabes Unidos felicitan al rey y al príncipe heredero de Arabia Saudí por el Día Nacional

ABU DABI, 23 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al guardián de las Dos Mezquitas Sagradas, el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudí, con motivo del 96.º Día Nacional del Reino.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares al rey Salman bin Abdulaziz Al Saud.
El jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan también felicitaron al príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, con motivo de esta celebración.