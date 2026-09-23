ADIPEC 2026 se celebrará en Abu Dabi bajo el patrocinio del presidente emiratí

ABU DABI, 23 de septiembre de 2026 (WAM) – ADIPEC 2026 se celebrará del 2 al 5 de noviembre en el ADNEC Centre Abu Dhabi, bajo el patrocinio del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan. El evento buscará movilizar inversiones en sistemas energéticos resilientes e inteligentes y contará con la participación confirmada de ministros, consejeros delegados y altos responsables de los sectores de la energía, la tecnología, las finanzas y la industria.

El encuentro reunirá a la industria energética mundial en Abu Dabi en un contexto marcado por el aumento de la demanda de energía, la volatilidad geopolítica, las limitaciones de infraestructuras y la rápida expansión de la inteligencia artificial, factores que subrayan la importancia de la seguridad energética para la estabilidad y el crecimiento económicos.

Como la mayor conferencia y exposición energética del mundo, ADIPEC 2026 congregará a responsables políticos, productores, inversores, líderes tecnológicos y clientes para transformar prioridades compartidas en medidas concretas. El evento se apoya en la posición de Emiratos como proveedor energético fiable, socio inversor a largo plazo y centro mundial de tecnología e industria.

A través de sus conferencias y exposición, los participantes alinearán prioridades, impulsarán alianzas comerciales y acelerarán los proyectos y soluciones necesarios para garantizar suministros energéticos seguros, fiables y asequibles, así como el crecimiento a largo plazo.

Entre los primeros ponentes confirmados figuran Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, ministro de Energía e Infraestructuras de Emiratos; Karim Badawi, ministro de Petróleo y Recursos Minerales de Egipto; Saleh Kharabsheh, ministro de Energía y Recursos Minerales de Jordania; Ekperikpe Ekpo, ministro de Estado de Recursos Petroleros para Gas de Nigeria; Wael Sawan, consejero delegado de Shell; Patrick Pouyanné, presidente y consejero delegado de TotalEnergies; Meg O’Neill, consejera delegada de bp; Richard Jackson, presidente y consejero delegado de Oxy; Claudio Descalzi, consejero delegado de ENI; Christian Bruch, presidente y consejero delegado de Siemens Energy; Wang Yuetao, presidente de Zhenhua Oil; Olivier Le Peuch, consejero delegado de SLB; Lorenzo Simonelli, presidente y consejero delegado de Baker Hughes; Horacio Marín, presidente del consejo de administración y consejero delegado de YPF; Angela Wilkinson, secretaria general y consejera delegada del Consejo Mundial de la Energía; Aliko Dangote, presidente y consejero delegado de Dangote Group; Hunter Hunt, presidente y consejero delegado de Hunt Energy Holdings; Stuart Bradie, presidente del consejo de administración y consejero delegado de KBR; Olivier Oullier, consejero delegado y cofundador de Inclusive Brains; y Haruhiko Ando, consejero delegado del Centro de Cooperación de Japón para el Petróleo y la Energía Sostenible.

Abdulmunim Al Kindy, presidente de ADIPEC 2026, afirmó que la reciente volatilidad «ha reafirmado una verdad sencilla: la seguridad energética es estabilidad económica». «A medida que aumenta la demanda y la inteligencia artificial transforma tanto el sector energético como las economías que impulsa, el mundo debe invertir antes de que crezca la demanda, diversificar el suministro y reforzar las infraestructuras, la tecnología y las capacidades que mantienen el flujo de energía», añadió.

«ADIPEC 2026 se centrará en lo que más necesita el próximo sistema energético: crecimiento, fiabilidad, inteligencia y ejecución. Al reunir en Abu Dabi a responsables políticos, capital, tecnología e industria, ayudaremos a impulsar las inversiones, los proyectos y las alianzas necesarios para proporcionar más energía de forma más segura y asequible, al tiempo que respaldamos el crecimiento económico mundial», señaló.

Como novedad en 2026, la Conferencia Estratégica de ADIPEC ha sido rediseñada en torno a las fuerzas que están transformando la energía mundial, desde el crecimiento de la demanda y la seguridad energética hasta las infraestructuras, la inversión, la inteligencia artificial, la ejecución industrial y las capacidades de la mano de obra.

A través de 11 programas y más de 380 sesiones, ministros, consejeros delegados, inversores, responsables políticos y líderes tecnológicos analizarán las decisiones, alianzas y capital necesarios para ampliar el suministro de energía, acelerar la ejecución de infraestructuras y reforzar el rendimiento de los sistemas a largo plazo.

La conferencia se inaugurará con el nuevo Foro de Seguridad Energética, que reunirá a ministros, responsables del sector energético, operadores de infraestructuras e inversores para examinar cómo los países y las empresas pueden aumentar su resiliencia, asegurar el suministro y mantener una prestación energética fiable y asequible en un contexto de incertidumbre geopolítica y de mercado.

Los nuevos programas de la Conferencia Estratégica incluyen Seguridad Energética y Resiliencia; Política, Regulación y Gobernanza; Exploración y Producción; Energía Limpia, Moléculas y Gestión del Carbono; Redes, Infraestructuras y Ejecución Industrial; y Mano de Obra y Capacidades. También se han actualizado los programas existentes para reflejar las prioridades de la próxima etapa energética, entre ellas Inteligencia Artificial, Innovación Digital y Tecnológica, y Refinado, Productos Químicos y Cadenas de Valor Industriales.

Los 11 programas de la Conferencia Estratégica se complementan con la Conferencia Técnica y sus programas técnicos de la Sociedad de Ingenieros del Petróleo (SPE) y de downstream, que constituyen conjuntamente la mayor reunión mundial de ingenieros y expertos técnicos del sector energético para llevar la estrategia a la ejecución operativa.

Christopher Hudson, presidente de dmg events, organizadora de ADIPEC, afirmó que el papel del encuentro como plataforma de diálogo, colaboración y relaciones comerciales «nunca ha sido más importante». «El aumento de la demanda energética, las restricciones de suministro y el rápido avance tecnológico ponen de manifiesto la necesidad de reunir a los líderes de la industria para alinear prioridades, movilizar inversiones y acelerar los proyectos y tecnologías necesarios para respaldar la seguridad energética y el crecimiento económico a largo plazo», señaló.

Hudson añadió que el fuerte impulso inicial de ADIPEC 2026 refleja que el sector reconoce tanto la magnitud de la oportunidad como la urgencia de actuar. «Al reunir en Abu Dabi a responsables políticos, inversores, líderes tecnológicos y productores de energía, ADIPEC contribuirá a reforzar las alianzas, impulsar la innovación y facilitar la implantación de los sistemas energéticos seguros, fiables y asequibles que el mundo necesita», dijo.

La exposición de ADIPEC servirá como un mercado mundial en el que los contactos se traduzcan en resultados comerciales. En 2025, el evento generó operaciones por valor de 53.000 millones de dólares a través de más de 49.000 acuerdos, lo que demuestra su papel en el impulso de la inversión, las alianzas y la ejecución de proyectos.

Con más de 2.250 empresas ya confirmadas —incluidas 54 compañías nacionales e internacionales de petróleo, energía y servicios—, distribuidas en 16 pabellones y 30 espacios nacionales, ADIPEC 2026 aspira a convertirse en una de las citas más influyentes de la industria energética mundial. Cuatro zonas especializadas conectarán tecnologías y soluciones preparadas para el mercado con clientes, inversores y socios, para facilitar que los proyectos pasen de la oportunidad a la ejecución.