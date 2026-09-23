El Banco Central impone sanciones severas a las sucursales de Bank Melli Iran en Emiratos

ABU DABI, 23 de septiembre de 2026 (WAM) – El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos anunció la imposición de medidas sancionadoras severas contra las sucursales de Bank Melli Iran que operan en el país, de conformidad con el artículo 168-1-C del Decreto Ley Federal n.º 6 de 2025 sobre el Banco Central, la regulación de las instituciones y actividades financieras y el negocio de seguros.

Las medidas responden a infracciones relacionadas con el incumplimiento de las normas, leyes y decisiones de supervisión vigentes en Emiratos, incluidos los requisitos y obligaciones establecidos en la legislación contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación.

Tras los resultados de las inspecciones y en virtud de las facultades concedidas al gobernador del Banco Central por las leyes y normativas aplicables, se ha decidido prohibir a todas las sucursales de Bank Melli Iran en Emiratos realizar cualquier operación financiera con origen o destino en Irán, incluida la financiación del comercio y las transferencias de fondos.

El Banco Central continúa reforzando su marco de supervisión y adoptando las medidas necesarias para preservar la solidez e integridad del sistema financiero emiratí, así como para garantizar que las instituciones y entidades sujetas a su supervisión cumplan los más altos estándares de cumplimiento, en línea con las mejores prácticas y normas internacionales pertinentes.