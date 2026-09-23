La selección emiratí de deportes electrónicos alcanza los cuartos de final de los Juegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026

NAGOYA, 23 de septiembre de 2026 (WAM) – La selección emiratí de deportes electrónicos se clasificó para los cuartos de final de los Juegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026, en Japón, tras perder por 3-0 ante Japón y vencer a Palestina por 3-0.

El equipo está formado por Abdullah Mohammed Saif Bouhnad Al Muhairi, Mohammed Abdulrahman Abdullah Al Banna y Sultan Rashid Mohammed Marshoul Taheri.

En natación, Mohammed Al Yamahi registró un tiempo de 2 minutos y 6,29 segundos en los 200 metros libres masculinos.

En ciclismo, Mohammed Al Mutaiwei terminó decimotercero en la prueba masculina de ruta de 157,6 kilómetros, con un tiempo de 4 horas, 27 minutos y 21 segundos. La competición contó con 40 ciclistas de 16 países. Abdullah Al Hammadi y Abdullah Jassim también representaron a Emiratos Árabes Unidos.

En tiro, Saif bin Futtais logró 117 platos en la clasificación individual masculina de skeet y finalizó undécimo, a un solo plato de la marca de acceso a la final. Mohammed Ahmed sumó 113 platos.

En la competición femenina de pistola de aire comprimido a 10 metros, Ghaya Shuhail obtuvo 555 puntos y Mahra Al Suwaidi, 544.

La halterófila emiratí Zahra Al Hashemi levantó un total de 115 kilos en la categoría femenina de 53 kilos: 50 en arrancada y 65 en dos tiempos.

En esgrima, Al Hayam Saif Al Balooshi derrotó a la indonesia Riley Faith Komalaputra por 5-1 en la fase de grupos de florete individual femenino, antes de caer por 15-11 ante Lam Chi Mei, de Macao, en la ronda de 32. Ahmed Al Hammadi también participó en sable individual masculino.

La selección olímpica de fútbol de Emiratos empató sin goles con China en su último partido del grupo B y concluyó su participación en la fase de grupos.

Al margen de los Juegos, el Comité Olímpico de Emiratos participó en una sesión sobre protección organizada por el Consejo Olímpico de Asia. Nasser Abdulhakim Belshalat, integrante del equipo administrativo del Comité y responsable de protección acreditado por el organismo asiático, asistió junto a representantes de 23 comités olímpicos nacionales.

La selección emiratí de judo se incorporará a la delegación el sábado 26 de septiembre, tras concluir su concentración en la Universidad Tokai de Tokio.

Las competiciones de judo se celebrarán en la Aichi International Arena del 30 de septiembre al 3 de octubre, con pruebas individuales seguidas de la competición por equipos mixtos.

Mohammed bin Thaaloob Al Darei, presidente de la Federación de Judo de Emiratos Árabes Unidos, señaló que los Juegos Asiáticos forman parte de la preparación de la selección para el Grand Slam de Abu Dabi, previsto para finales de octubre, y de los esfuerzos por sumar puntos de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La participación emiratí continuará el jueves con Khalifa Al Zarouni y Saleh Al Balooshi en espada individual masculina, mientras que el equipo de atletismo disputará las series del relevo mixto 4x400 metros.

Mohammed Saleh y Ahmed Al Ameeri competirán en tiro, mientras que los caballos emiratíes de doma pasarán una inspección veterinaria antes del inicio de la competición.