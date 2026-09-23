Emiratos Árabes Unidos acoge favorablemente la declaración de Estados Unidos sobre los esfuerzos de paz en Sudán

ABU DABI, 23 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado, acogió favorablemente la declaración de Estados Unidos sobre los esfuerzos para alcanzar la paz en Sudán, incluido su llamamiento a una tregua humanitaria inmediata e incondicional y su compromiso con un diálogo político integral que conduzca a una transición hacia un Gobierno civil.

El ministro destacó el liderazgo del presidente estadounidense, Donald Trump, para evitar que Sudán se hunda aún más en el extremismo, la fragmentación y una catástrofe humanitaria cada vez más grave. Asimismo, reiteró el apoyo continuado de Emiratos Árabes Unidos a los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra en Sudán y su compromiso de trabajar con sus socios en favor de una solución política que acabe con el sufrimiento del pueblo sudanés.

También elogió los esfuerzos de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y de Massad Boulos, asesor principal del presidente estadounidense para Asuntos Árabes y Africanos, para animar a las partes a cesar las hostilidades y reforzar las perspectivas de una solución política a la crisis sudanesa.

El jeque Shakhboot instó además a ampliar a todo el territorio sudanés el actual embargo de armas de Naciones Unidas, al considerarlo una medida necesaria para detener las hostilidades y garantizar la protección de la población civil.