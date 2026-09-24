Emiratos y África: construir un futuro común a través de las alianzas y la inversión

Por el jeque Shakhboot Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos

ABU DABI, 23 de septiembre de 2026 (WAM) – La Asamblea General de las Naciones Unidas es una cita internacional relevante que ofrece a los países la oportunidad de reforzar la cooperación en prioridades compartidas. La prueba para los líderes reunidos en Nueva York es si esa cooperación puede traducirse en resultados tangibles.

Para África y sus socios, lo que está en juego es considerable. Los mercados, las industrias, la población joven y las aspiraciones de infraestructura del continente constituyen una de las grandes oportunidades mundiales de este siglo. África tiene su propia visión de futuro y Emiratos Árabes Unidos aspira a ser un socio a largo plazo para impulsar esa visión, trabajando conjuntamente por un crecimiento económico compartido y una prosperidad sostenible.

Una relación más estrecha entre África y Emiratos puede crear oportunidades: conectar mercados, desarrollar industrias regionales, ampliar infraestructuras, reducir las barreras comerciales y permitir que las empresas compitan a escala mundial. Junto a sus socios africanos, Emiratos puede convertir esta ambición compartida en crecimiento y prosperidad duraderos.

África desempeña un papel cada vez más importante en la estrategia de diversificación económica de Emiratos. Con nueve Acuerdos de Asociación Económica Integral (CEPA) firmados con países africanos, además de unos crecientes flujos de comercio e inversión, la cooperación se expande en infraestructuras, energía, logística, innovación, servicios y acceso a mercados.

Las economías africanas aportan escala, talento, urbanización y mercados de consumo en rápida expansión. Emiratos ofrece capital, conectividad, capacidad de ejecución y acceso a redes mundiales de comercio e inversión. Para ambas partes, la oportunidad consiste en transformar estas fortalezas complementarias en resultados prácticos.

Actualmente, más de 200 nacionalidades viven y trabajan en Emiratos, incluida una amplia diáspora procedente de países africanos. Esta contribuye a una economía dinámica, diversificada y conectada con el mundo, y refuerza la posición del país como destino para el talento, la innovación y la actividad empresarial.

En todo el continente, este enfoque se refleja en proyectos concebidos para crear valor económico duradero.

En Senegal, DP World ha invertido en capacidad portuaria e infraestructuras comerciales, incluidos el puerto de Ndayane y la terminal de contenedores de Dakar.

En Togo, AMEA Power desarrolló la planta solar Sheikh Mohamed Bin Zayed, que favorece el acceso a electricidad renovable.

En la República Centroafricana, Global South Utilities desarrolló el proyecto solar de Sakaï, una instalación de 50 megavatios con almacenamiento en baterías que amplía la capacidad de generación y mejora el acceso a una energía limpia y fiable.

En la Unión de las Comoras, las plantas solares financiadas por Emiratos en las tres principales islas del país combinan unos 20 megavatios de capacidad solar con almacenamiento en baterías e infraestructuras de transmisión, lo que refuerza la seguridad energética y favorece un acceso más fiable a la electricidad.

En Kenia, DP World y GulfCap Africa desarrollan el Parque Industrial de Mombasa, una zona económica especial de 222 hectáreas destinada a atraer inversiones, ampliar la producción local y reforzar los vínculos con los mercados regionales e internacionales.

En Angola y en la República del Congo, AD Ports Group invierte en puertos e infraestructuras logísticas que amplían la capacidad comercial y conectan las economías africanas con los mercados mundiales.

En Zambia, la inversión de IRH en las minas de cobre de Mopani busca contribuir a la reactivación de la producción, la estabilidad del empleo y la creación de valor local, al tiempo que mantiene una participación accionarial significativa de Zambia.

En conjunto, estos proyectos forman parte de una cartera más amplia de Emiratos en África, centrada en las infraestructuras, la energía, el comercio, la logística, la seguridad alimentaria y la capacidad industrial.

Nuestras inversiones no se miden solo en términos financieros, sino también por las oportunidades sostenibles que crean: infraestructuras más eficientes, energía más limpia, nuevos empleos, industrias locales más sólidas y las capacidades y tecnologías que sustentan un crecimiento duradero.

Las alianzas en materia de energía limpia demuestran cómo este enfoque práctico puede favorecer oportunidades a largo plazo.

Entre ellas figuran el programa de energía limpia de Masdar, valorado en 10.000 millones de dólares, y la plataforma Etihad 7, cuyo objetivo es ampliar el acceso a electricidad limpia a hasta 100 millones de personas de aquí a 2035.

La magnitud de este compromiso se refleja en los más de 110.000 millones de dólares destinados a proyectos en África entre 2019 y 2023, de los que unos 70.000 millones correspondieron a sectores renovables y verdes. En noviembre de 2025, Emiratos también anunció su iniciativa de 1.000 millones de dólares IA para el Desarrollo, destinada a apoyar la transformación digital.

Una verdadera asociación implica trabajar con los socios africanos, alinear las inversiones con las agendas nacionales de desarrollo y combinar capital y conocimientos especializados para crear oportunidades beneficiosas para ambas partes.

Este enfoque se refleja en nuestros crecientes vínculos comerciales. El comercio no petrolero de Emiratos con África subsahariana superó los 126.000 millones de dólares en 2025, un 45% más que el año anterior, mientras que más de 30.000 empresas africanas se han establecido en el país. La red en expansión de acuerdos CEPA de Emiratos busca aprovechar este impulso reduciendo las barreras comerciales y ampliando el acceso a los mercados.

El mismo compromiso a largo plazo se aprecia en las iniciativas de desarrollo. Entre 2023 y 2024, Emiratos proporcionó más de 1.000 millones de dólares en ayuda exterior a África. La Iniciativa Mohamed bin Zayed para el Agua, puesta en marcha en 2024, aborda el desafío mundial de la escasez de agua mediante soluciones y tecnologías innovadoras.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026, copresidida con Senegal y que se celebrará este diciembre en Abu Dabi, contribuirá a acelerar la acción en torno al Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 y ofrecerá nuevas oportunidades de cooperación con socios africanos para afrontar prioridades de desarrollo compartidas.

La energía, el agua, los alimentos, el comercio y las necesidades humanitarias están estrechamente relacionados, y la reciente inestabilidad en el estrecho de Ormuz ha demostrado con qué rapidez pueden extenderse las perturbaciones. Para las economías africanas, donde la agricultura representa casi la mitad del empleo total, estas crisis pueden elevar rápidamente los costes de los alimentos, los combustibles y los fertilizantes, con consecuencias para agricultores, empresas y hogares.

Las prioridades de África deben ocupar un lugar central en el debate mundial de la Asamblea General de este año. La seguridad alimentaria, el acceso a la energía, la resiliencia hídrica, la estabilidad comercial, las infraestructuras y la financiación del desarrollo son desafíos mundiales compartidos.

En la Asamblea General, Emiratos trabajará con sus socios africanos para identificar prioridades comunes e impulsar soluciones prácticas que beneficien a ambas partes.

Al colaborar para afrontar estos desafíos, podemos reforzar la seguridad energética, ampliar el acceso al agua, desbloquear inversiones y respaldar un crecimiento sostenible.

Emiratos trabaja con los Gobiernos y las empresas africanas para identificar prioridades compartidas y aplicar soluciones prácticas que impulsen el crecimiento sostenible y la prosperidad de las generaciones futuras. Es una asociación basada en la cooperación y el beneficio mutuo, orientada a generar una prosperidad duradera para nuestros pueblos.