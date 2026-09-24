Las reservas de crudo de Estados Unidos aumentan y las de gasolina caen

WASHINGTON, 24 de septiembre de 2026 (WAM) – Las reservas de crudo de Estados Unidos aumentaron en tres millones de barriles durante la semana que terminó el 18 de septiembre, mientras que las existencias de gasolina descendieron debido a una menor actividad de las refinerías, según la Administración de Información Energética estadounidense (EIA).

La EIA indicó que las reservas comerciales de crudo ascendieron a 426,4 millones de barriles, frente a las previsiones de los analistas, que apuntaban a una caída de 641.000 barriles.

Las reservas de crudo en el centro de entrega de Cushing, en Oklahoma, crecieron en 2,3 millones de barriles, hasta los 23,7 millones.

El procesamiento de crudo en las refinerías disminuyó en 519.000 barriles diarios, mientras que la tasa de utilización de las instalaciones cayó 2,8 puntos porcentuales, hasta el 94%.

Las existencias de destilados —que incluyen diésel y combustible para calefacción— bajaron en 428.000 barriles, hasta los 107,4 millones. Las reservas de gasolina descendieron en 1,7 millones de barriles, hasta los 206 millones.

Por su parte, las importaciones netas de crudo de Estados Unidos aumentaron en 369.000 barriles diarios durante la semana.