Abdullah bin Zayed se reúne con el presidente de Ecuador al margen de la Asamblea General de la ONU

NUEVA YORK, 24 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, se reunió con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, al margen del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

El jeque Abdullah trasladó a Noboa los saludos del presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái; y del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial. Asimismo, le transmitió sus deseos de mayor progreso y prosperidad para Ecuador y su pueblo.

El presidente Noboa correspondió con saludos al presidente emiratí y a los dos dirigentes, y expresó sus deseos de prosperidad y bienestar continuados para Emiratos Árabes Unidos y su pueblo.

La reunión abordó las relaciones bilaterales y las vías de cooperación y acción conjunta, especialmente en los ámbitos económico, comercial, de inversión y de desarrollo, en el marco de la Asociación Económica Integral entre ambos países. Las conversaciones también trataron diversos asuntos de la agenda del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General.

El jeque Abdullah subrayó el interés de Emiratos en profundizar la cooperación y la asociación con Ecuador y con los países amigos de América Latina, en apoyo de sus visiones compartidas de desarrollo y para contribuir a la prosperidad económica y el bienestar de todos.

El ministro y Noboa también abordaron varias cuestiones de interés común e intercambiaron puntos de vista al respecto.

A la reunión asistieron Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional, y Razan Khalifa Al Mubarak, enviada especial del ministro de Asuntos Exteriores para la Naturaleza.