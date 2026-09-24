Abdullah bin Zayed se reúne con el vicepresidente de Colombia en Nueva York

NUEVA YORK, 24 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, se reunió con el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, al margen del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

El encuentro abordó las perspectivas de cooperación en varios sectores estratégicos, en particular los ámbitos económico, comercial, de inversión y de desarrollo, así como las vías para seguir impulsando la colaboración en el marco de la Asociación Económica Integral entre ambos países.

La reunión también examinó diversos asuntos incluidos en la agenda del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General.

El jeque Abdullah destacó el desarrollo continuado de las relaciones bilaterales y de la asociación con la hermana República de Colombia. Asimismo, expresó su deseo de explorar nuevas oportunidades para reforzar la cooperación, lograr beneficios mutuos y promover la prosperidad y el bienestar de los pueblos de ambos países.

Las conversaciones trataron además cuestiones regionales e internacionales de interés común, sobre las que ambas partes intercambiaron puntos de vista.

A la reunión asistió Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional.