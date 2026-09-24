Abdullah bin Zayed se reúne con ministros de Exteriores y altos cargos en Nueva York

NUEVA YORK, 24 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo reuniones por separado en Nueva York con varios ministros de Exteriores que participan en el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El jeque Abdullah se reunió con Radosław Sikorski, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Polonia; Anita Orbán, viceprimera ministra y ministra de Asuntos Exteriores de Hungría; Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia; Melvin Bouva, ministro de Asuntos Exteriores, Negocios Internacionales y Cooperación de Surinam; Víctor Bisonó Haza, ministro de Asuntos Exteriores de República Dominicana; Beate Meinl-Reisinger, ministra federal de Asuntos Europeos e Internacionales de Austria; y Rubén Ramírez Lezcano, ministro de Asuntos Exteriores de Paraguay.

Las reuniones abordaron diversos asuntos incluidos en la agenda de la Asamblea General, en particular los relacionados con el refuerzo de la acción multilateral, el apoyo a los esfuerzos para alcanzar la paz y la seguridad internacionales y la consolidación de la cooperación internacional ante los desafíos mundiales.

Las conversaciones también analizaron vías para reforzar la cooperación y las alianzas bilaterales en ámbitos como la economía, el comercio, la inversión, la seguridad alimentaria, la tecnología avanzada, la cultura, la educación, la sanidad, la inteligencia artificial, las energías renovables y el clima.

El jeque Abdullah reiteró el interés de Emiratos en reforzar sus alianzas internacionales y respaldar todas las iniciativas que promuevan la cooperación y un diálogo positivo y constructivo, contribuyendo a una paz y estabilidad sostenibles y al impulso de un desarrollo integral y sostenible.

El ministro y sus homólogos intercambiaron asimismo puntos de vista sobre los acontecimientos regionales e internacionales y sobre otras cuestiones de interés común.

Los encuentros también trataron los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026, que Emiratos y Senegal copresidirán del 8 al 10 de diciembre, así como las vías para reforzar la cooperación internacional ante los desafíos relacionados con el agua.

El jeque Abdullah se reunió además con Amon Murwira, ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Zimbabue, con quien abordó el refuerzo de la cooperación en diversos sectores vinculados a las prioridades de desarrollo de ambos países.

El ministro presenció la firma de un memorando de entendimiento sobre consultas políticas entre Emiratos y Zimbabue. El documento fue suscrito por el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado, y Amon Murwira.

Abdullah bin Zayed también se reunió con Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea. El encuentro abordó diversas áreas de cooperación, los acontecimientos en Oriente Próximo y las formas de consolidar la seguridad y la paz en los ámbitos regional e internacional.

A las reuniones asistieron Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional; Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada y enviado especial de Emiratos para el Cambio Climático; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior; el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, Lana Nusseibeh y Saeed Al Hajeri, ministros de Estado; Omran Sharaf, viceministro adjunto de Asuntos Exteriores para Ciencia y Tecnología Avanzadas; y Mohamed Abushahab, representante permanente de Emiratos Árabes Unidos ante las Naciones Unidas.