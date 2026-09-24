Los líderes de Emiratos Árabes Unidos felicitan al presidente de transición de Guinea-Bisáu por el Día de la Independencia

ABU DABI, 24 de septiembre de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al general Horta Inta-A, presidente de transición de Guinea-Bisáu, con motivo del Día de la Independencia del país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares al general Horta Inta-A y al primer ministro de Guinea-Bisáu, Ilídio Vieira Té.