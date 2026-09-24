La Autoridad General de Aviación Civil suspende los vuelos de las aerolíneas iraníes con origen o destino en Emiratos

ABU DABI, 24 de septiembre de 2026 (WAM) — La Autoridad General de Aviación Civil (GCAA, por sus siglas en inglés) ha anunciado la suspensión de los vuelos operados por aerolíneas iraníes con origen o destino en Emiratos Árabes Unidos. La medida entra en vigor este jueves, 24 de septiembre, y se mantendrá hasta nuevo aviso.

La GCAA ha explicado que la decisión se ha adoptado a raíz de la prohibición impuesta por Estados Unidos a las aerolíneas iraníes de utilizar aeropuertos de distintos países del mundo.

La autoridad ha señalado además que mantendrá informadas a las instituciones competentes y a la población sobre cualquier novedad, a la espera de que se restablezca el tráfico aéreo habitual entre ambos países.

La Autoridad General de Aviación Civil ha instado a la población a consultar exclusivamente fuentes oficiales y autorizadas para obtener información.