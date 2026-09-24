Emiratos ve un enorme potencial para profundizar sus vínculos con América Latina, según la ministra de Estado para la Cooperación Internacional

NUEVA YORK, 24 de septiembre de 2026 (WAM) – Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional, destacó la creciente relación de Emiratos Árabes Unidos con América Latina y el compromiso del país de ampliar sus alianzas en inversión, comercio, seguridad alimentaria, tecnología y otros sectores estratégicos.

En declaraciones a la Agencia EFE, al margen del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, Al Hashimy afirmó: «Vemos a América Latina como una región con un enorme potencial, no solo para la inversión en energía e infraestructuras, sino también para la seguridad alimentaria, la tecnología, la innovación y la sanidad».

«Nuestro objetivo es construir vínculos más sólidos entre las sociedades y entre las empresas, respaldados por Gobiernos que puedan facilitar esas alianzas», añadió.

La ministra subrayó que América Latina «no es un interés nuevo» para Emiratos. «Llevamos décadas con inversiones y vínculos empresariales en la región. Lo que está creciendo ahora es la ambición de profundizar esas relaciones y explorar nuevos mercados, oportunidades de inversión y vías de asociación», señaló.

Al Hashimy indicó que Emiratos busca reforzar la conectividad con América Latina «no solo a través del comercio, la inversión y las conexiones aéreas, sino también mediante un conocimiento más profundo entre ambas partes». «La oportunidad consiste en aprender unos de otros y construir asociaciones relevantes para nuestras dos regiones», afirmó.

«Emiratos analiza América Latina con una perspectiva de largo plazo: energía, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, alimentación y agricultura, además de sectores orientados al futuro, como la tecnología y la inteligencia artificial. Vemos un margen real para crecer juntos», añadió.

Al referirse al enfoque emiratí en sus relaciones internacionales, sostuvo: «Nuestro enfoque es pragmático. Incluso cuando las conversaciones pueden ser difíciles, creemos que es importante seguir presentes, mantener el diálogo y explicar con claridad quiénes somos, cuáles son nuestras intenciones y cómo podemos construir juntos un futuro más prometedor».

«Hemos avanzado de forma significativa con América del Sur, pero el potencial pendiente de desarrollar es aún mayor. Queremos animar a las pymes y a los emprendedores latinoamericanos a ver Emiratos no solo como un mercado, sino como una puerta de entrada a una región mucho más amplia», aseguró.

Al Hashimy también destacó los esfuerzos de Emiratos para ampliar sus alianzas comerciales internacionales. «Desde la pandemia de covid, Emiratos ha acelerado su apertura de mercados y la reducción de barreras mediante los Acuerdos de Asociación Económica Integral. En los últimos cinco años hemos suscrito 38 acuerdos de este tipo, incluidos los alcanzados con socios como Costa Rica, Colombia y Chile, que crean bases más sólidas para el comercio, la inversión y la conectividad», concluyó.