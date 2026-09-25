Mohammed bin Rashid recibe las condolencias del príncipe heredero saudí por el fallecimiento del jeque Ahmed bin Rashid

DUBÁI, 25 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, recibió una llamada telefónica del príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, príncipe heredero y primer ministro del hermano Reino de Arabia Saudí, quien le trasladó sus condolencias por el fallecimiento del jeque Ahmed bin Rashid Al Maktoum.

Durante la conversación, el príncipe Mohammed bin Salman expresó sus sinceras condolencias y su pésame al jeque Mohammed bin Rashid, y pidió a Dios Todopoderoso que conceda al fallecido su misericordia y perdón, lo acoja en el Paraíso y otorgue paciencia y consuelo a la familia Al Maktoum.

El jeque Mohammed bin Rashid agradeció al príncipe heredero saudí sus condolencias y sus sinceros sentimientos fraternales.