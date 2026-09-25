Abdullah bin Zayed se reúne con el primer ministro libanés en Nueva York y lanza una iniciativa para formar a un millón de expertos en IA

NUEVA YORK, 25 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, se reunió con el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, al margen del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Ambas partes abordaron las relaciones fraternales entre Emiratos y Líbano, así como las vías para reforzar la cooperación bilateral en diversos sectores en apoyo de los intereses compartidos y de la prosperidad de sus pueblos.

También trataron diversos asuntos de la agenda de la Asamblea General e intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones regionales de interés común.

El ministro emiratí reafirmó el compromiso de Emiratos de reforzar la cooperación con Líbano y su apoyo a todos los esfuerzos destinados a establecer una seguridad y estabilidad duraderas en el país y a atender las aspiraciones de desarrollo y prosperidad del pueblo libanés.

Durante el encuentro, las dos partes anunciaron el lanzamiento de la iniciativa «Un millón de expertos libaneses en inteligencia artificial», en el marco del Programa de Intercambio de Experiencias Gubernamentales (GEEP) y en cooperación con el Gobierno de Líbano.

La iniciativa refleja la solidez de la asociación entre ambos países y su compromiso con la ampliación del intercambio de conocimientos y experiencia en los ámbitos gubernamental y tecnológico.

El programa busca desarrollar capacidades digitales y capacitar a los participantes para utilizar de forma eficaz las herramientas de inteligencia artificial en su trabajo y su vida cotidiana.

La iniciativa pretende dotar a un millón de libaneses de competencias básicas y prácticas en inteligencia artificial generativa e ingeniería de instrucciones, incluida la formulación de indicaciones y la orientación de las herramientas de IA para obtener resultados precisos y eficaces.

La ingeniería de instrucciones es una competencia clave para que personas y organizaciones interactúen de forma eficaz con las aplicaciones de inteligencia artificial y las aprovechen para mejorar los métodos de trabajo y los servicios públicos.

El programa también busca reforzar la capacidad de los participantes para emplear estas herramientas en la realización de tareas, el aumento de la productividad y el desarrollo de ideas y soluciones innovadoras ante los desafíos.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del GEEP para compartir los conocimientos y la experiencia de Emiratos y establecer alianzas prácticas que respalden el desarrollo de las capacidades institucionales y humanas de los Gobiernos socios.

Está dirigida a todos los sectores de la sociedad libanesa y ofrece a personas de distintas edades, perfiles y ocupaciones la oportunidad de adquirir competencias prácticas en inteligencia artificial e ingeniería de instrucciones.

Este enfoque busca ampliar el número de beneficiarios, reforzar la preparación de la sociedad para la transformación digital y promover el uso de la inteligencia artificial como herramienta de desarrollo e innovación.

El lanzamiento pone de relieve el compromiso de ambas partes con el refuerzo de la cooperación en materia de conocimiento, la inversión en las competencias del futuro y la ampliación de las oportunidades para aprovechar tecnologías avanzadas en apoyo de las aspiraciones de la sociedad libanesa y del desarrollo gubernamental.

A la reunión asistieron Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional; Saeed Mubarak Al Hajeri y Khalifa Shaheen Almarar, ministros de Estado; y el jeque Nahyan bin Saif Al Nahyan, viceministro de Estado.