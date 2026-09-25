Abdullah bin Zayed se reúne con ministros de Exteriores y altos cargos en Nueva York

NUEVA YORK, 25 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo reuniones por separado en Nueva York con varios ministros de Exteriores que participan en el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El jeque Abdullah se reunió con Margus Tsahkna, ministro de Asuntos Exteriores de Estonia; Penny Wong, ministra de Asuntos Exteriores de Australia; y Samuel Okudzeto Ablakwa, ministro de Asuntos Exteriores de Ghana.

Las reuniones analizaron vías para reforzar la cooperación y las alianzas bilaterales en ámbitos como la economía, el comercio, la inversión, la seguridad alimentaria, la tecnología avanzada, la cultura, la educación, la sanidad, la inteligencia artificial, las energías renovables y el clima.

Las conversaciones también abordaron diversos asuntos de la agenda de la Asamblea General, especialmente la cooperación dentro de las organizaciones internacionales y las vías para promover la paz y la seguridad regionales e internacionales.

El jeque Abdullah destacó el compromiso de Emiratos de construir relaciones sólidas y prósperas con países de todo el mundo, contribuyendo a los esfuerzos por impulsar el desarrollo sostenible.

El ministro y sus homólogos intercambiaron asimismo puntos de vista sobre los acontecimientos regionales e internacionales y sobre otras cuestiones de interés común.

Los encuentros trataron además los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026, que Emiratos copresidirá con Senegal del 8 al 10 de diciembre.

El jeque Abdullah también se reunió con Comfort Ero, presidenta y consejera delegada de International Crisis Group, con quien abordó diversas cuestiones relacionadas con el refuerzo de la cooperación internacional ante los desafíos humanitarios en distintas regiones del mundo.

Asimismo, se reunió con Mirjana Spoljaric Egger, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Las conversaciones se centraron en la cooperación entre Emiratos y el CICR en los ámbitos humanitario y de ayuda, así como en las vías para reforzar la respuesta internacional urgente a las necesidades de los civiles afectados en varias regiones del mundo.

A las reuniones asistieron Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior; el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; Tareq Ahmed Mohamed Al Ameri, presidente de la Agencia de Ayuda de Emiratos; Omran Sharaf, viceministro adjunto de Asuntos Exteriores para Ciencia y Tecnología Avanzadas; y Razan Khalifa Al Mubarak, enviada especial del ministro de Asuntos Exteriores para la Naturaleza.