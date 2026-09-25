Abdullah bin Zayed se reúne con el primer ministro de Antigua y Barbuda en Nueva York

NUEVA YORK, 25 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, se reunió con Gaston Browne, primer ministro de Antigua y Barbuda, al margen del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

La reunión abordó vías para impulsar la cooperación bilateral en diversos sectores, entre ellos la economía, el comercio y el turismo, además de otros ámbitos que respaldan las prioridades de desarrollo de ambos países.

Las conversaciones también trataron varios asuntos incluidos en la agenda del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General.

El jeque Abdullah destacó el compromiso de Emiratos de reforzar la cooperación con Antigua y Barbuda para impulsar los intereses compartidos de ambos países y promover la prosperidad de sus pueblos.

A la reunión asistieron Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior; y Omar Shehadeh, enviado del ministro de Asuntos Exteriores para los Estados del Caribe y el Pacífico.