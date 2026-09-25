Mansour bin Zayed recibe al subcomandante en jefe de las Fuerzas Armadas Árabes Libias

Mansour bin Zayed recibe al subcomandante en jefe de las Fuerzas Armadas Árabes Libias

ABU DABI, 25 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, recibió en Abu Dabi al teniente general Saddam Khalifa Haftar, subcomandante en jefe de las Fuerzas Armadas Árabes Libias.

Durante el encuentro, el jeque Mansour y el teniente general Haftar abordaron vías para reforzar y seguir desarrollando las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Libia en diversos ámbitos, en apoyo de sus intereses comunes. También intercambiaron puntos de vista sobre varias cuestiones y acontecimientos regionales.