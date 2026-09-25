Mansour bin Zayed recibe al subcomandante en jefe de las Fuerzas Armadas Árabes Libias

ABU DABI, 25 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, recibió en Abu Dabi al teniente general Saddam Khalifa Haftar, subcomandante en jefe de las Fuerzas Armadas Árabes Libias.

Durante el encuentro, el jeque Mansour y el teniente general Haftar abordaron vías para reforzar y seguir desarrollando las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Libia en diversos ámbitos, en apoyo de sus intereses comunes. También intercambiaron puntos de vista sobre varias cuestiones y acontecimientos regionales.