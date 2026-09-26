El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe a la jefa de la Administración Presidencial de Uzbekistán

ABU DABI, 26 de septiembre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a Saida Mirziyoyeva, jefa de la Administración del presidente de Uzbekistán.

Durante el encuentro, Mirziyoyeva transmitió los saludos del presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, y sus mejores deseos de progreso y prosperidad continuados para Emiratos Árabes Unidos. El jeque Mohamed le pidió que transmitiera sus saludos al presidente Mirziyoyev y sus mejores deseos de progreso y prosperidad continuados para Uzbekistán y su pueblo.

La reunión abordó asimismo oportunidades para reforzar aún más la cooperación bilateral, en apoyo de las aspiraciones de desarrollo de ambos países y del bienestar de sus pueblos.

Al encuentro asistieron el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos, además de varios responsables.