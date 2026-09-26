Abdullah bin Zayed celebra una recepción con motivo de la 81.ª Asamblea General de la ONU y reafirma el compromiso emiratí con el multilateralismo

NUEVA YORK, 26 de septiembre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, ofreció una recepción oficial al margen del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

La recepción, celebrada en la Misión de Emiratos Árabes Unidos en Nueva York, contó con la asistencia de varios jefes de Estado y de Gobierno, ministros de Asuntos Exteriores de países del Golfo, árabes y amigos, altos responsables de organizaciones internacionales y miembros de la delegación oficial emiratí ante la Asamblea General de la ONU.

El jefe de la diplomacia emiratí dio la bienvenida a los asistentes y reafirmó el firme compromiso de Emiratos Árabes Unidos con la acción multilateral internacional, de manera que impulse el desarrollo y la paz en los ámbitos regional e internacional y contribuya a construir sociedades más avanzadas y prósperas.

Asimismo, deseó éxito a todos los participantes en las reuniones de la 81.ª Asamblea General de la ONU y expresó su deseo de que los debates sean fructíferos y contribuyan a impulsar la agenda y los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas.