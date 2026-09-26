Mohammed bin Rashid recibe las condolencias del emir de Qatar por el fallecimiento de Ahmed bin Rashid

DUBÁI, 26 de septiembre de 2026 (WAM) — El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, recibió, durante una conversación telefónica, las condolencias del jeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir del Estado hermano de Qatar, por el fallecimiento del jeque Ahmed bin Rashid Al Maktoum.

Durante la llamada, el jeque Tamim trasladó sus sinceras condolencias y su solidaridad al jeque Mohammed bin Rashid. Asimismo, pidió a Alá Todopoderoso que conceda al fallecido su misericordia y perdón, le otorgue un lugar en el Paraíso y conceda paciencia y consuelo a la familia Al Maktoum.

Por su parte, el jeque Mohammed bin Rashid expresó su agradecimiento al jeque Tamim por sus condolencias y sus sinceros sentimientos fraternales.