Abdullah bin Zayed se reúne con ministros de Exteriores y altos cargos en Nueva York

NUEVA YORK, 27 de septiembre de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo reuniones por separado en Nueva York con varios ministros de Exteriores de países participantes en el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El jeque Abdullah se reunió con el príncipe Abdul Mateen, ministro de Asuntos Exteriores de Brunéi Darussalam; Iruthisham Adam, ministra de Asuntos Exteriores de Maldivas; y Shishir Khanal, ministro de Asuntos Exteriores de Nepal.

Los encuentros abordaron vías para reforzar las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación en diversos sectores, entre ellos la economía, el comercio, la inversión, la cultura, el turismo, la energía y la inteligencia artificial, en apoyo de los intereses comunes, el desarrollo y la prosperidad.

Las reuniones también trataron varios asuntos de interés común incluidos en la agenda de la Asamblea General, mientras las partes intercambiaron puntos de vista sobre los últimos acontecimientos regionales e internacionales.

El jeque Abdullah reafirmó el compromiso de Emiratos de reforzar sus alianzas internacionales e impulsar marcos de cooperación constructiva y eficaz en apoyo del desarrollo sostenible, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad económica.

Los encuentros abordaron además los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026, que Emiratos copresidirá con Senegal del 8 al 10 de diciembre, así como la importancia de reforzar la cooperación internacional y los esfuerzos conjuntos para afrontar los desafíos relacionados con el agua y apoyar la gestión sostenible de los recursos hídricos.

El jeque Abdullah también se reunió con Tom Fletcher, subsecretario general de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia. Ambos trataron los acontecimientos regionales e internacionales, las vías para reforzar la cooperación y la coordinación en el ámbito humanitario y la importancia de respaldar los esfuerzos internacionales para fortalecer la respuesta humanitaria y mitigar las consecuencias de las crisis.

A las reuniones asistieron Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional; Lana Nusseibeh y Saeed Al Hajeri, ministros de Estado; y Mohamed Abushahab, representante permanente de Emiratos Árabes Unidos ante las Naciones Unidas.