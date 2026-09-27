Abdullah bin Zayed se reúne con el primer ministro de Tonga en Nueva York

NUEVA YORK, 27 de septiembre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, se reunió con Lord Fatafehi Fakafānua, primer ministro de Tonga, al margen del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrado en Nueva York.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron formas de reforzar la cooperación entre Emiratos Árabes Unidos y Tonga en ámbitos como la economía, el comercio, el turismo, la educación y el desarrollo, en apoyo de sus intereses comunes.

También intercambiaron puntos de vista sobre varias cuestiones de interés mutuo y sobre asuntos incluidos en la agenda de la Asamblea General de la ONU.

El jeque Abdullah reafirmó el interés de Emiratos Árabes Unidos por seguir desarrollando sus relaciones con Tonga y reforzar la cooperación bilateral, en apoyo de las aspiraciones de ambos países de alcanzar un desarrollo integral y una prosperidad económica sostenible.

A la reunión asistieron Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado de Cooperación Internacional; la doctora Amna bint Abdullah Al Dahak, ministra de Cambio Climático y Medio Ambiente; y Omar Shehadeh, enviado del ministro de Asuntos Exteriores para los Estados del Caribe y el Pacífico.