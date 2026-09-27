Thani Al Zeyoudi aborda en Nueva York oportunidades para ampliar las alianzas comerciales y de inversión

NUEVA YORK, 26 de septiembre de 2026 (WAM) – Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos, concluyó una serie de encuentros de alto nivel al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, que reforzaron la posición del país como socio mundial fiable en comercio, inversión y cooperación económica.

A lo largo de la semana, Al Zeyoudi participó en reuniones ministeriales, mesas redondas con inversores y encuentros de consejos empresariales centrados en ampliar los flujos comerciales y de inversión, apoyar el desarrollo sostenible, impulsar la innovación digital y reforzar los vínculos económicos con socios de todo el mundo.

«La participación activa de Emiratos en el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General subraya su compromiso de desempeñar un papel central en el apoyo al crecimiento económico mundial y la prosperidad», afirmó Al Zeyoudi. «Al forjar alianzas sólidas y aprovechar las oportunidades de integración entre los países, podemos impulsar los flujos de comercio e inversión, acelerar la innovación y abrir nuevas vías de crecimiento sostenible que beneficien a nuestras economías y comunidades empresariales».

Uno de los ejes principales del programa fue la movilización de inversiones y la financiación del desarrollo. Al Zeyoudi participó en una mesa redonda con BCIU, en un almuerzo de trabajo con socios de la Oficina de Asuntos de Desarrollo (ODA) y en el encuentro «Inversión para el desarrollo: movilizar capital para el desarrollo sostenible», organizado por el Ministerio de Comercio Exterior en colaboración con la ODA de la Corte Presidencial.

También intervino en un panel del Consejo de Inversiones de Emiratos, donde se analizaron las vías para desbloquear oportunidades de inversión y reforzar la colaboración público-privada en apoyo del desarrollo económico a largo plazo.

Durante su visita, Al Zeyoudi se reunió con altos responsables, entre ellos la ministra de Comercio de Tailandia, Suphajee Suthumpun; el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Rogers Espinoza; y el ministro de Comercio Internacional de Argentina, Pablo Quirno. Los encuentros abordaron las vías para profundizar las relaciones económicas, promover el comercio y la inversión bilaterales e identificar oportunidades de cooperación en sectores estratégicos.

Estas conversaciones subrayaron el compromiso continuado de Emiratos con la creación de asociaciones mutuamente beneficiosas con economías de Asia y América Latina.

Al Zeyoudi también participó en varios foros empresariales y de políticas internacionales, entre ellos encuentros organizados por el Consejo Empresarial Emiratos-Estados Unidos, el Consejo Europeo de Asuntos Africanos y de Oriente Medio y la iniciativa Invest in Bangladesh.

Estas actividades ofrecieron nuevas oportunidades para reforzar el diálogo con dirigentes empresariales, responsables políticos e inversores, así como para mostrar el competitivo entorno de inversión emiratí y su creciente red de alianzas económicas internacionales.

La amplia participación de Al Zeyoudi en los actos de la Asamblea General de este año refleja el compromiso sostenido de Emiratos de reforzar sus relaciones internacionales de comercio e inversión y de fomentar un espíritu de cooperación que respalde la prosperidad mundial.

Este compromiso se fundamenta en la innovación, las alianzas público-privadas y el desarrollo económico sostenible.

Las sesiones anuales de la Asamblea General constituyen una plataforma esencial para que los países y las comunidades empresariales analicen las respuestas más eficaces a los desafíos globales y transformen el diálogo en oportunidades concretas de comercio, inversión y crecimiento compartido.