Tres convoyes emiratíes con 458 toneladas de ayuda entran en Gaza en el marco de Operation Chivalrous Knight 3

ABU DABI, 27 de septiembre de 2026 (WAM) – Tres convoyes de ayuda humanitaria de Emiratos Árabes Unidos entraron esta semana en la Franja de Gaza. Los convoyes, compuestos por 28 camiones, transportaban 458 toneladas de asistencia humanitaria en el marco de Operation Chivalrous Knight 3 y de los esfuerzos continuados de Emiratos para apoyar al pueblo palestino y atender sus necesidades básicas.

Los envíos incluían alimentos, suministros de alojamiento y materiales para la cocina central, con el objetivo de reforzar la respuesta humanitaria y aliviar el sufrimiento de la población palestina.

Con estas entregas, el número total de camiones que han entrado en la Franja de Gaza desde el inicio de Operation Chivalrous Knight 3 asciende a 14.341, con un cargamento acumulado de 136.891 toneladas de ayuda humanitaria.

El equipo de Operation Chivalrous Knight 3 continúa preparando convoyes de ayuda a través del Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Emiratos en Al Arish. El centro opera mediante un sistema integrado de recepción, clasificación y preparación de la ayuda, así como de su envío a la Franja de Gaza, para garantizar el flujo continuado de suministros humanitarios y su entrega a quienes los necesitan.