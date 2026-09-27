La presidencia emiratí de MENAFATF propondrá una iniciativa para estudiar las tipologías de fraude

ABU DABI, 27 de septiembre de 2026 (WAM) – Hamid Saif Al Zaabi, presidente del Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y Norte de África (MENAFATF), confirmó que Emiratos Árabes Unidos, en el marco de su presidencia del organismo, presentará una propuesta para poner en marcha una iniciativa regional que estudie las tipologías de fraude y el blanqueo de capitales vinculado a estos delitos.

Al Zaabi explicó que la iniciativa pretende mejorar la comprensión de estos riesgos y reforzar la cooperación entre los Estados miembros para afrontarlos. La propuesta se presentará en la próxima reunión plenaria del Grupo, que se celebrará en Abu Dabi.

El presidente de MENAFATF realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa celebrada al margen del 15.º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, en Abu Dabi.

Señaló que la propuesta forma parte de las prioridades de la presidencia emiratí de MENAFATF y apoya la aplicación de las normas internacionales y el refuerzo de la eficacia de los sistemas nacionales en la lucha contra la delincuencia financiera.

Al Zaabi indicó que el carácter transfronterizo del fraude y la evolución de sus métodos, junto con el mayor uso de los servicios financieros digitales, refuerzan la necesidad de una comprensión regional compartida de estos delitos.

También destacó la importancia de desarrollar herramientas de detección temprana y reforzar la coordinación entre las autoridades competentes para rastrear los beneficios obtenidos mediante fraude y combatir el blanqueo de capitales relacionado.

El proyecto busca crear una base de conocimientos regional compartida que documente los tipos, métodos y alcance del fraude en la región. Asimismo, apoyaría el intercambio de estudios de caso y experiencias entre los Estados miembros, además del desarrollo de indicadores para identificar patrones emergentes y métodos utilizados para blanquear los beneficios del fraude.

Entre sus objetivos figura el análisis de los desafíos relacionados con la congelación, incautación y recuperación de activos de origen delictivo, incluidos los derivados del fraude facilitado por medios cibernéticos y de los delitos vinculados a activos virtuales.

La propuesta contempla también la creación de una red regional de profesionales para reforzar la cooperación operativa en las investigaciones por blanqueo de capitales y la coordinación entre las autoridades competentes.

Según Al Zaabi, el estudio abarcaría ámbitos prioritarios como el fraude bancario y financiero; el fraude facilitado por medios cibernéticos, en inversiones y en el sector inmobiliario; el fraude relacionado con transferencias de dinero y canales de hawala; el fraude vinculado a activos virtuales y plataformas de negociación digital; y el blanqueo de capitales basado en el comercio asociado al fraude.

El proyecto se apoyaría en la participación de los Estados miembros en la recopilación de datos, el intercambio de estudios de caso y la revisión de informes de evaluación mutua, con el fin de analizar las tendencias regionales y elaborar un informe especializado.

También aprovecharía la experiencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de organismos regionales homólogos, teniendo en cuenta las particularidades de los riesgos en Oriente Medio y Norte de África.

Al Zaabi subrayó que una mejor comprensión de los riesgos de fraude sienta las bases para desarrollar medidas más eficaces. También destacó la importancia de vincular el conocimiento y la experiencia con una cooperación práctica para reforzar la capacidad de los Estados miembros de rastrear y recuperar activos de origen delictivo y proteger los sistemas financieros frente a usos indebidos.