Maldivas busca reforzar la cooperación contra la delincuencia transnacional y la ciberdelincuencia, según su fiscal general

ABU DABI, 27 de septiembre de 2026 (WAM) – Abbas Shareef, fiscal general de Maldivas, destacó la organización por parte de Emiratos Árabes Unidos del 15.º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal —Abu Dabi 2026— y señaló la distinguida acogida dispensada a las delegaciones participantes.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM) al margen del evento, Shareef explicó que los objetivos de la participación de Maldivas se centran en reforzar las relaciones bilaterales con Emiratos y otros países participantes, así como en trabajar conjuntamente contra la delincuencia transnacional, especialmente la ciberdelincuencia.

También indicó que Maldivas busca el apoyo de sus socios para desarrollar la iniciativa de inteligencia artificial que ha puesto en marcha el país.

El fiscal general añadió que las reuniones mantenidas hasta ahora con sus homólogos de distintos países han abierto oportunidades y perspectivas de cooperación y apoyo futuros, con el objetivo de elevar estas relaciones a un nivel superior.